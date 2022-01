Start für Christian Sievers und Hanna Zimmermann : „Guten Abend Ihnen allen“

Mainz Christian Sievers hat beim “heute journal“ die Nachfolge von Claus Kleber angetreten. Seine Co-Moderatorin im ZDF war am Abend im ZDF Hanna Zimmermann.

Der Journalist Christian Sievers hat am Abend seine erste Sendung als neuer Hauptmoderator beim „heute journal“ präsentiert. Er folgte auf Claus Kleber, der Ende des vergangenen Jahres nach fast 20 Jahren aufgehört hatte. Am Montagabend führte Sievers gemeinsam mit Co-Moderatorin Hanna Zimmermann, die den Nachrichtenblock übernahm, durch das rund 30-minütige Nachrichtenformat im ZDF. Sie bilden ein neues Duo und wechseln sich in der Regel mit Marietta Slomka und Heinz Wolf ab.