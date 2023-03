Michail Chodorkowski bei Markus Lanz „Das sind Gangster, die nur russische Uniformen tragen“

Kipping bleibt ruhig und spricht von der modernisierten Linken, die sie sich wünscht. Eine “besorgniserregende Entwicklung” sei für sie, wenn die eigene Partei an Seiten der extrem Rechten demonstriere. “Das geht an die identitäre Substanz bei uns.” Einerseits würden Linke von Nazis und Rechten angegriffen, zugleich gebe es “auf einmal so eine Leichtigkeit im Umgang. Das ist

eine schreckliche Melange die sch da zusammenbraut.” Auf Nachfrage zur Position der Partei zum Ukrainekrieg sagt sie: “Ja es gibt eine Debatte in der Linken Partei”. Mit Wagenknecht (die in der Bundestagsfraktion ist) führe sie aber “keinen direkten Dialog.” Von einem erneuten Versuch zum Parteiausschluss der Kollegin hält Kipping nichts: “Das kann man nicht einfach mit einem Rausschmiss klären”, sagt sie. “Man muss in der Sache klar sein, und da ist in der Bundestagsfraktion einiges zu tun.”