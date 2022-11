Reichelt zu Gast bei „Chez Krömer“ : „Streicheln war ja auch später Ihr Ding“

Düsseldorf Der ehemalige „Bild“-Chefredakteur Julian Reichelt hat sich bei „Chez Krömer“ den Fragen von Comedian Kurt Krömer gestellt, sich jedoch nicht auf ein Kreuzverhör eingelassen. Beim Thema Machtmissbrauch drohte Reichelt gar mit einem Abbruch des Interviews.

Frauke Petry , Rapper Bushido , Sawsan Chebli: Die Gäste bei „Chez Krömer“ zeichnet aus, dass sie als umstritten gelten und dem 47-jährigen Entertainer Kurt Krömer jede Menge Raum für unangenehme Fragen bieten. Umstritten ist auch der ehemalige „Bild“-Chefredakteur Julian Reichelt, der in der Sendung am Dienstagabend zu Gast war . Er ließ im Gegensatz zu anderen Gästen aber nicht auf das Kreuzverhör ein.

Die Sendung beginnt mit einem Gespräch über Stress und Rauchen, doch das währt nicht lange. Die „Bild“-Zeitung sei mit Reichelt radikal geworden und nach rechts gerutscht, wirft Krömer Reichelt gleich zu Beginn vor. „Das ist Klischee“, erwidert Reichelt. Er sei als Kriegsreporter in Syrien gewesen und habe immer gesagt, dass man helfen müsse. Aufgrund seiner Willkommenskultur habe die Zeitung sogar Leser verloren. Grund für die spätere, kritische Haltung gegenüber Flüchtlingen sei das seiner Ansicht nach schlechte Management der Regierung gewesen.

Ähnlich selbstsicher widerspricht Reichelt wissenschaftlichen Erkenntnissen, wonach Bilder von Amokläufern nicht gedruckt werden sollten, weil dies neue Anschläge wahrscheinlicher provoziere. Reichelt hält das für „Quatsch“ – er sei dafür, zu zeigen, was ist. Eine Rüge habe er mal bekommen, weil er vergaste Kinder in Syrien gezeigt habe, um auf die Situation aufmerksam zu machen. „Der Presserat ist so politisiert, dass man die Rügen-Policy nicht ernst nehmen kann“, kritisiert er.