Rekonstruktion einer Atomkatastrophe : Warum die Serie „Chernobyl“ zu Recht gefeiert wird

Der Unglücksort in einer Szene der HBO-Serie „Chernobyl“. Foto: Screenshot: Youtube (HBO)

Meinung Düsseldorf Die großartige HBO-Serie „Chernobyl“ rekonstruiert den größten Atomunfall der Geschichte. Sie ist aufwändig recherchiert und liefert viele Details. Dabei macht sie den Zuschauer wütend.

Judith Conrady Von Judith Conrady Stellv. Redaktionsleiterin RP ONLINE

Am Ende sind es nicht die Szenen mit den todgeweihten Kraftwerksmitarbeitern und Feuerwehrleuten, die Wochen nach dem Atomunglück im Krankenhaus unter unvorstellbaren Schmerzen auf ihren sicheren Tod warten, die dem Zuschauer am meisten wehtun. Diese Szenen auch, natürlich. Aber noch unerträglicher sind die Sequenzen, in denen man dabei zusieht, wie die Katastrophe größer und immer noch größer wird, weil die Behörden falsch oder gar nicht reagieren.

Szenen wie diese: Die Kinder in der ukrainischen Stadt Prypjat, wenige Kilometer vom Kraftwerk entfernt, gehen am Morgen nach der Katastrophe zur Schule. Radioaktives Material regnet auf sie herab, welche Folgen das für viele von ihnen in einigen Jahren haben wird, mag man sich nicht vorstellen. Währenddessen lassen die Eltern im mehr als 1500 Kilometer entfernten Frankfurt (auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs) ihre Kinder nicht aus dem Haus, weil sie längst wissen, was in Prypjat noch ein Geheimnis ist: Die Katastrophe ist gigantisch, und tödlich. Erst 36 Stunden nach der Explosion wird Prypjat evakuiert.

Oder diese Szene: Eine Weile nach dem Störfall reift der Plan, den zerstörten und auf Generationen weiter strahlenden Reaktor mit einer Schutzhülle aus Beton und Stahl abzudecken (der sogenannte Sarkophag). Doch auf dem Dach des Kraftwerks befinden sich hochradioaktive Graphitblöcke, die aus dem Inneren des Reaktors herausgesprengt wurden. Bevor der Sarkophag errichtet werden kann, müssen sie ins Innere des Reaktors zurückgeworfen werden. Die Sowjetischen Behörden fordern einen Spezialroboter aus Deutschland an, der die Aufgabe übernehmen soll. Nach wenigen Augenblicken bleibt er einfach stehen - die Strahlenbelastung ist zu hoch.

Die sowjetischen Behörden, so rekonstruiert es die Serie, hatten den deutschen Wissenschaftlern deutlich niedrigere Strahlenwerte genannt, als sie tatsächlich gemessen hatten. Um die Katastrophe herunterzuspielen. Als die Technik nicht mehr helfen kann, bleiben nur noch - Menschen. Es sind Tausende, die aufs Dach müssen. Einer nach dem anderen. Jeder von ihnen soll exakt 90 Sekunden lang der Strahlung ausgesetzt werden, damit die Dosis nicht tödlich ist; jedenfalls nicht sofort. Zeit, um einen oder zwei Brocken über die Kante zu befördern. Ein winziger Anteil am Kampf gegen die Katastrophe, ein wahnsinniger persönlicher Preis. Auch das arbeitet die Serie beeindruckend heraus: Die große Diskrepanz zwischen dem oft bürokratisch-grausamen Handeln der Behörden und dem Einsatz Einzelner, die ihre Gesundheit opfern, weil es eben jemand tun muss. „Bioroboter“ nannten die Behörden die Männer auf dem Dach.

Natürlich ist es eine Gratwanderung, eine Katastrophe der jüngeren Geschichte in einer Drama-Serie zu erzählen. Craig Mazin, Schöpfer und Drehbuchautor von „Chernobyl“, ist die Aufgabe ganz offensichtlich mit größter Ernsthaftigkeit angegangen. Viele Figuren der Serie gab es wirklich - nicht nur die leitenden Mitarbeiter im Kraftwerk, sondern etwa auch Ludmilla, die Frau eines Feuerwehrmanns. Mazin hat ihre Geschichte dem Buch „Tschernobyl. Eine Chronik der Zukunft“ der Nobelpreisträgerin Swetlana Alexandrowna Alexijewitsch entnommen, wie er im sehr hörenswerten Podcast zur Serie („The Chernobyl Podcast“) erzählt. Alexijewitsch hat in den Jahren nach der Katastrophe mit mehr als 500 Augenzeugen gesprochen und ihre Berichte aufgeschrieben. Eine von ihnen stand Pate für die Figur der Swetlana, deren Welt innerhalb kürzester Zeit zusammenbricht. Eben noch lebt sie ein unbeschwertes Leben in der modernen Vorzeigestadt Prypjat; kurze Zeit später sitzt sie entgegen aller Warnungen der Ärztinnen und Schwestern am Bett ihres Mannes, der grausam entstellt dem Tod entgegendämmert, unfähig, ihn in seinem Leid allein zu lassen, um sich selbst zu schützen. Der Anblick der sterbenden Männer, die Mazin dem Zuschauer zumutet, bewegt sich eigentlich schon jenseits der Grenze des Erträglichen. Den am schlimmsten zugerichteten Kraftwerksmitarbeiter zeigt er nicht, lässt eine Figur, die den grausamen Anblick der anderen Männer ausgehalten hat, fast fluchtartig das Zimmer verlassen. „Sein Gesicht ist weg.“

Was die Drehorte und die Ausstattung betrifft, war das Produktionsteam um größtmögliche Treue zum Original bemüht. Viele Szenen wurden in einem Vorort der litauischen Hauptstadt Vilnius gedreht, in einer mit dem damaligen Prypjat vergleichbaren Plattenbausiedlung. Trotzdem nutzt Mazin dramaturgische Kniffe, um die Handlung zu glätten. So beruht etwa die Figur einer weißrussischen Wissenschaftlerin, die in der Serie maßgeblich zur Bekämpfung der Katastrophe beiträgt, nicht auf einer realen Person. Er habe viele Wissenschaftler, die damals an der Aufklärung beteiligt waren, zu einer Figur zusammengefasst, sagt Mazin im Podcast. Der Übersichtlichkeit halber. Auf Effekte verzichtet Mazin weitgehend. Die eindrucksvollsten Szenen in der Nacht der Explosion spielen nicht im Inneren des brennenden Kraftwerks, sondern in Prypjat. Dort stehen die Bewohner der Stadt auf einer Brücke und beobachten fasziniert das Feuer in wenigen Kilometern Entfernung, nicht ahnend, wie diese Nacht ihr Leben verändern wird.

Heute steht Tschernobyl für eine der größten Katastrophen der Geschichte - damals stand diese Erkenntnis noch aus, und es ist eine der Stärken der Serie, wie sie nachvollziehbar macht, wie das Ausmaß der Ereignisse langsam einsickert. Bei den sowjetischen Behörden mit all ihren systembedingten Schwächen, bei Wissenschaftlern, bei einfachen Leuten. Auch die gerichtliche Aufarbeitung der Verstöße gegen die Sicherheitsvorschriften bei der Simulation eines Stromausfalls, die zur dem Reaktorunglück geführt haben, ist Teil der Serie. Russland will jetzt eine eigene Serie über die Nuklearkatastrophe drehen, sicherlich in einer ruhmreicheren Version. Helden für eine solche Erzählung hat Tschernobyl genug hervorgebracht. An der Sinnlosigkeit der Katastrophe ändert das nichts.