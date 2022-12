Dschungelcamp-Kandidatin 2023 Das ist Cecilia Asoro

Begonnen hat ihre TV-Karriere bei „Germany’s Next Topmodel“ mit Heidi Klum. Danach begab sie sich im Fernsehen auf Männersuche, erst bei „Take Me Out“ und anschließend bei „Der Bachelor“, wo sie 2019 um das Herz von Andrej Mangold kämpfte. Nach der Teilnahme bei „Beauty and the Nerd“ war sie schließlich bei „Prominent getrennt“ mit Ex-Freund Markus „Koki“ Kok zu sehen und mischte 2022 „Are You The One? – Reality Stars in Love“ auf.