TV-Nachlese zu „Lanz“ : „Wir sind alle Teil des Problems“

Die Talkrunde bei „Markus Lanz“ am 7. Oktober 2021. Foto: ZDF

Düsseldorf Die neueste Volte der Union ist am Donnerstagabend ein großes Thema bei „Markus Lanz“. Die anwesenden CDU-Politiker üben in der Talkrunde nicht nur Selbstkritik.

Am Donnerstagabend drehte sich der Talk bei „Markus Lanz“ in weiten Teilen um die Gegenwart und Zukunft der CDU/CSU.

Zum Beginn der Sendung nennt Moderator Markus Lanz seinen Satz des Tages, der am Donnerstag aus dem Mund von CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet kam: Das große Projekt Jamaika werde nicht an einer einzelnen Person scheitern. Das soll sogleich einer der beiden anwesenden CDU-Politiker kommentieren. „Armin Laschet hat heute seine Person ein Stück weit zurückgenommen“, sagt Peter Altmaier. Der Wirtschaftsminister bezeichnet Laschets Auftritt als einen gleichzeitig traurigen Moment und notwendigen Schritt. An dem Wort „traurig“ beißt sich Lanz mit mehreren Nachfragen fest, bekommt aber weder von Altmaier noch vom Hamburger CDU-Landesvorsitzenden Christoph Ploß einen Einblick ins private Gefühlsleben.