Klimaaktivistin Carla Hinrichs bei Anne Will : „Wir haben einfach keine andere Wahl mehr“

Anne Will spricht mit Marco Buschman, Katrin Göring-Eckardt, Joachim Herrmann, Carla Hinrichs und Petra Pinzler im ARD-Studio über die Klimaproteste der Gruppe "Letzte Generation". Foto: Screenshot ARD

Düsseldorf Wer bricht das Recht: die Regierung durch zu langsamen Klimaschutz oder die Aktivisten mit Straßenblockaden und Angriffe auf Kunstwerke? Bei „Anne Will“ in der ARD wird am Abend spannend und heftig diskutiert.

Darum ging es

“Im Kampf gegen die Erderhitzung” sei “beinahe gar nichts” erreicht worden stellte Außenministerin Annalena Baerbock zum Ende der Weltklimakonferenz frustriert fest. Wohin dieser Frust andere Menschen führt, ist am Abend in der ARD Thema bei “Anne Will”. Die Moderatorin diskutiert mit der Sprecherin der “Letzte Generation”, drei Politikern und einer Journalistin über die jüngsten Klimaproteste und will wissen: Helfen Straftaten beim Kampf ums Klima? Ist eine Rückkehr zu konstruktivem Dialog möglich?

Die Gäste

Marco Buschmann, Bundesminister der Justiz, FDP

Katrin Göring-Eckardt, Bundestagsvizepräsidentin, Bündnis 90/Die Grünen

Joachim Herrmann, Bayerischer Staatsminister des Innern für Sport und Integration, CSU

Carla Hinrichs, Sprecherin der Gruppe „Letzte Generation“

Petra Pinzler, Korrespondentin im Hauptstadtbüro "Die Zeit"

Der Talkverlauf

Einen Dialog gibt es bei Anne Will, ob er sehr konstruktiv ist, bleibt offen. Während die Ergebnisse der COP27 in Ägypten hinter den Erwartungen vieler zurückblieben, wächst laut Anne Will “die Wut auf deutschen Straßen”: Auf der einen Seite beschwerten sich Autofahrerinnen, weil sie im Stau stehen. Auf der anderen Seite protestierten Klimaaktivisten, blockierten Straßen und attackierten Kunstwerke. “Hilft das dem Klima?” will Anne Will wissen. Für Marco Buschmann ist klar: Protestieren sei schön und gut, “aber im demokratischen Rechtsstaat setzt man nicht eigene Anliegen gegen Recht und Gesetz durch”, so der Bundesjustizminister.

Auch der Bayerische Innenminister findet die Aktionen der Gruppe “Letzte Generation” erstens rechtswidrig und zweitens absurd: “Was hilft denn das dem Klimaschutz, mit Kartoffelbrei auf Bilder zu werfen?” fragt Joachim Herrmann. Es sei nicht akzeptabel, die Regierung durch Gewalt zum Handeln zu zwingen. Würde sie dem Druck folgen, stelle das die Demokratie in Frage.

Carla Hinrichs sieht das anders, für die 25-Jährige ist es die Regierung die geltendes Recht beugt: „Unsere Regierung bricht gerade unser Grundgesetz“, sagt

die Jurastudentin, die für ihre Klimaproteste das Studium pausieren lässt. Sie verweist auf eine Entscheidung des Verfassungsgerichts aus dem Frühjahr 2021, derzufolge die damalige Bundesregierung ihr Klimaschutzgesetz nachbessern muss, um die Freiheitsrechte jüngerer Generationen zu schützen. “Die Demokratie ist eine der größten Errungenschaften unserer Zeit”, so Hinrichs, sie sei dankbar, dass sie das Privileg genieße, sicher demonstrieren zu können. Gerade deshalb müsse sie “auf dieses unfassbare Unrecht aufmerksam machen, das grade passiert.”

Immer wieder bringt die Aktivistin Eile ins Spiel: “Das Zeitfenster, in dem wir handeln können, das schließt sich. Zwei bis drei Jahre haben wir noch Zeit um wirklich über das Überleben auf diesem Planeten entscheiden zu können. Mit Hinweis auf “eine Welt, die 2,5 bis 3,5 Grad heisser sein wird”, mahnt Hinrichs:

"Das Zeitfenster, in dem wir handeln können, schließt sich"

“Wir rasen in eine Katastrophe und da ist es unsere moralische Pflicht alle friedlichen Mittel auszuschöpfen.” Dazu gehöre für sie auch der friedliche zivile Widerstand, der schon in der Vergangenheit Erfolg gezeigt habe. Sie sei sich darüber bewusst, dass sie Grenzen übertrete und breit, “gegebenenfalls dafür ins Gefängnis” zu gehen. “Wir haben einfach keine andere Wahl mehr. Das ist ein Akt der Verzweiflung”, begründet Hinrichs, warum sie keine anderen Mittel des Protests wähle. Deutschland bremse den Klimaschutz.

Buschmann verteidigt, die Regierung stelle gerade 170 Milliarden Euro für Klima- und Transformationsfonds bereit, im nächsten Jahr würden 36 Milliarden Euro für Klimaschutz und Energieumbau ausgegeben. CSU-Politiker Herrmann unterstützt: Deutschland bremse nicht nicht, sondern sei weltweit ganz vorne. Journalistin Petra Pinzler lässt ihm das nicht durchgehen: “Deutschland und die EU haben ein großes Glaubwürdigkeitsproblem”, sagt die Journalistin und führt aus, dass 30 Gasschiffe vor der Küste darauf warten, dass die Gaspreise hier steigen, während das Gas anderswo dringend gebraucht werde. “Ich kann die Verzweiflung der jungen Frau gut verstehen. Die Bundesrepublik hat ein Klimagesetzt gemacht, dass sie nicht einhält.” Das, so Pinzler, sei vor allem der FDP zu verdanken.



Buschmann wehrt ab, es sei verantwortungslos von der Regierung angesichts des Krieges in der Ukraine Blackouts zu riskieren. “Wir müssen durch den Winter und den nächsten Winter kommen”,so der FDP-Politiker. “Wir müssen das Land doch am Laufen halten.” Doch Pinzler lässt das nicht gelten: “Ein Tempolimit könnten sie verhängen, ohne die Gasversorgung der Bundesrepublik zu gefährden verhängen”, argumentiert sie, ebenso einen autofreien Sonntag. “Sie könnten sich eine Menge Dinge einfallen lassen, die mit diesem Krieg überhaupt nichts zu tun haben”, sagt die Journalistin und kritisiert: “Sie geben die Verantwortung ab. Deshalb sind die jungen Leute so verzweifelt.”

Als Buschmann zur Frage nach Tempo 100 abwiegelt, mit 5,4 Millionen weniger CO2 im Jahr, sei der “Einspareffekt überschaubar” wird klar, dass Hinrichs und er sich langfristig kaum verstehen werden. Das sei doch besser als nichts, so die Vertreterin der “Letzte Generation”.

Katrin Göring-Eckardt will lieber über über das Klimaproblem reden als über die Art der Proteste: “Die Diskussion zieht wahnsinnig viel Energie weg” vom eigentlichen Thema findet die Grünen-Politikerin. “Wir müssten jetzt eigentlich jede Minute über das Nichtergebnis des COP reden.” Natürlich seien sowohl Bundes- wie und Landesregierungen durch Putins Krieg in einen Zielkonflikt geraten. Die Situation sei extrem schwierig zu händeln. “Wir müssen alle zusammen da kreativere Lösungen finden”, schlägt sie vor. Pinzler gibt zu bedenken: “Ich bin mir nicht sicher, ob wir heute so über Klima reden würden wenn es diese Proteste nicht gebe.”

Herrmann meint, es werde “sowieso ständig übers Klima geredet”, befriedet damit allerdings die Situation kaum. Anne Will fragt nach, warum in Bayern statt der für 2022 geplanten 150 Windräder bis September gerade mal zehn gebaut worden seien. Schuld sei nicht die bayrische Regierung sondern die Gesellschaft sagt der Minister: „Es hängt schon damit zusammen, dass tausende Bürgerinnen und Bürger in Bayern gegen Windräder demonstriert haben.“ Die Landesregierung bringe jetzt aber den Ausbau der Erneuerbaren „mit großem Nachdruck voran“.

Dann muss der Innenminister Stellung dazu nehmen, wie verhältnismäßig es ist, wenn 13 Klimaaktivisten vorsorglich 30 Tage in Haft genommen werden, wie in Bayern geschehen. Da sie vorgehabt hätten, weitere Straftaten zu begehen, sei das in Ordnung, sagt Herrmann. Er argumentiert, die Protestierenden hätten ja Beschwerde einlegen können, aber “die wollen sich ja offensichtlich zu Märtyrern hochstilisieren lassen.”

Hinrichs drückt die Motivation ihrer Mitstreiterinnen und Mitstreiter anders aus: Für sie ist fragwürdig, ob Straßenblockaden “in unserer Notlage strafbar sein sollten.” Sie selbst würde in der derzeitigen Situation ”nicht mal Kinder in die Welt setzen, weil ich Angst habe sie überhaupt ernähren zu können.” Dass die 13 Aktivisten in Bayern in Haft säßen zeige für sie “jeden Tag die Absurdität dieses Staates in seinem Handeln.” Die Leute seien jeden Tag ein Mahnmal in diesem Gefängnis.

