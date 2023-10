TV-Nachlese So liefen Caren Miosgas letzte „Tagesthemen“

Miosga erinnert daran, was die Welt derzeit bewegt und welche Rolle die „Tagesthemen“ dabei spielt, diese Welt verständlich zu machen. Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine, die Klimakrise und die existenziellen Nöte vieler Menschen sagt die Journalistin: „Wie alles mit allem zusammenhängt, das ist wichtig zu zeigen, mit verschiedenen Blickwinkeln und in unseren guten Momenten mit guten Ideen für Lösungen.“ Darum brauche es Sendungen wie die „Tagesthemen“. Was Miosga aus 16 Jahren „Tagesthemen“ in ihre zukünftige Talkshow mitnehmen wird, werden die Zuschauer im kommenden Jahr erfahren.