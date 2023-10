Anne-Will-Nachfolgerin Caren Miosga moderiert zum letzten Mal die „Tagesthemen“

Doch in ihrer Moderatoren-Karriere gab es auch „wenig Situationen im Studio, in denen ich mich vor Lachen kaum noch halten konnte“, sagte Miosga im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Ihr Lachflash in der „Tagesschau“ hatte Sprecherin Susanne Daubner kürzlich viel Sympathie eingebracht. Eine ähnliche Situation erlebte Caren Miosga Anfang 2022, als der damalige scheidende Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, Miosga mit ZDF-Moderatorin Marietta Slomka vom „heute journal“ verwechselte. Er sprach sie zugeschaltet in den „Tagesthemen“ so an: „Guten Abend Frau Slomka.“ Miosga erwiderte: „Miosga heiße ich. Hallo, Herr Ischinger, macht nichts.“ In der Folge kam es noch zweimal zu der Namensverwechslung. Miosga sagt im dpa-Gespräch: „Der arme Herr Ischinger hat sich wirklich bis zum Schluss des Interviews im ZDF gewähnt.“