Thomas de Maizière bei Caren Miosga Das Wahlergebnis ist „kein Betriebsunfall“

Anne Hähnig, Redaktionsleiterin von „Zeit online” spricht von einem „bedeutenden Tag”, über den noch lange geredet werde. Bislang seien die Wahlen in Ostdeutschland „immer glimpflicher ausgegangen als vorhergesehen”. Nun sei ausgerechnet in Thüringen der AfD dieser „historische Erfolg” gelungen. Sei fragt, wieso mit Björn Höcke gerade einer der radikalsten seiner Partei diesen Erfolg habe und beantwortet sie gleich selbst: „Augenscheinlich gibt es einen Prozentsatz von AfD-Wählern, die diese Radikalität sogar gutheißen.”

Sie macht im globalen Kontext einen „starken Abschottungsgedanken” vor der Welt bei AfD und BSW Wählern” aus. Landespolitische Themen hätten in Sachsen und Thüringen kaum eine Rolle gespielt.

In Zukunft werde die AfD, auch wenn sie nicht direkt an der Regierung beteiligt werde, eine Rolle spielen: „Es ist jetzt keine Verfassungsänderung in Thüringen mehr möglich ohne die AfD”, sagt sie, auch Verfassungsrichter und Rechnungshofpräsident könnten nur noch mit Stimmen der AfD gewählt werden. „Die AfD hat indirekt Einfluss auf die Justiz”. Zugleich seien die anderen Parteien jetzt gezwungen, „mit der AfD Deals zu machen.”