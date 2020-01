Patrick Stewart bricht sein Gelübde : „Captain Jean Luc Picard“ kehrt zu "Star Trek" zurück

Paris Eigentlich wollte er niemals zu "Star Trek" zurückkehren. Jetzt steht er doch wieder als Captain Picard auf der Kommandobrücke: Der britische Schauspieler Patrick Stewart kehrt zur Freude der Fans wieder in die Kultserie zurück.

"Es fühlt sich an wie ein Neuanfang", betonte Stewart, der mit "Star Trek" vier Kinofilme und 178 Fernsehfolgen drehte. So viel wollte er den Fans bereits verraten: Captain Picard ist auch in der neuen Staffel stark gefordert. Unter anderem hilft er Dahj, einer jungen Frau in Not.