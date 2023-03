Cancel Culture im Fernsehen Warum die AfD in Talkshows gehört

Nein, es soll keine Verteidigungsschrift im Namen der AfD werden. Ebenso wenig eine pauschale Anklage der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten im Allgemeinen. Die Frage, ob und in welchem Rahmen die AfD Teil der politischen Berichterstattung ist, muss sich schließlich jedes Medium stellen. Diskussionen darüber gibt es fast so lange, wie es die AfD selbst gibt. Doch in den vergangenen zehn Jahren hat sich einiges getan, die Partei wird inzwischen vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft – und als ganzes beobachtet. Die eigene Betrachtungsweise der Partei kritisch zu hinterfragen – im Übrigen bei jeder anderen Partei auch – lohnt also.