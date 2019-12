Fernseh-Interview : Warum Campino die Toten Hosen mit einem Seniorenheim vergleicht

Düsseldorf/Bremen Lieber ein „Physio“ als ein Konzert-Ausfall: In der Radio-Bremen-Talkshow „3nach9“ spricht der Sänger Campino über die Behandlungen vor und nach Konzerten – mit einer ordentlichen Portion Humor.

Giovanni di Lorenzo fragt noch genauer: Ob es stimmt, dass die Sänger zum Teil direkt nach einem Konzert behandelt werden? Die Zuschauer im Publikum lachen – und auch Campino nimmt die Frage mit Humor. „Wenn wir es in den 80ern mal geschafft haben in ein Hotel mit Swimmingpool, dann waren wir da früher oder später auch drin in der Nacht nach dem Konzert. Und das sah anders aus als wie das aussieht seit den 2000ern, wenn wir vom Hotel den Pool geöffnet bekommen und wir da unsere Trampelübungen machen. Dann sehen wir aus wie so ein Seniorenheim, was Wassertreten übt.“ Mit einem Schmunzeln verrät der Düsseldorfer: „Wir haben uns geschworen: Das darf keiner fotografieren.“ Aber die Mitglieder der Band könnten gut über sich selbst lachen.