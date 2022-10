Wikinger, Porno-Darstellerin und Hexe zu Gast : So war die erste Sendung der Neuauflage von „Britt – der Talk“

Düsseldorf Britt Hagedorn ist nach fast zehn Jahren Pause mit ihrer täglichen Talkshow „Britt – der Talk“ zurück im Fernsehen. Die Moderatorin diskutierte mit allerlei bunten und ausgefallenen Gästen über verschiedene Themen.

„Anders als andere – ich will so bleiben, wie ich bin!“: So lautete das Motto der ersten Ausgabe von „Britt – der Talk“ seit 2013. Dementsprechend hatte die Kult-Moderatorin Britt Hagedorn am Montag (24. Oktober 2022) um 16 Uhr spannende und vor allem bunte Gäste eingeladen.