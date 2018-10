Bremer Tatort Blut: Lürsen und Stedefreund jagen Vampire

Bremen Im Halloween-„Tatort“ hampeln Vampire durch die Hansestadt. Das ist spannender und gruseliger, als man denkt.

Wer schon einmal aus Versehen einen Horrorfilm gesehen hat, weiß, was passiert, wenn die junge Frau nach der Party die Abkürzung durch den dunklen Wald nimmt. Und so liegt auch im neuen Fall aus Bremen nach kurzer Zeit eine Leiche im Wald – passend zu Halloween mit einer tödlichen Bisswunde am Hals. Eine geschockte Augenzeugin stammelt immer wieder nur ein Wort: „Vampir, Vampir, Vampir“.

Wie schon in den vergangenen Fällen aus Bremen ist es am nervlich chronisch labilen Stedefreund, schnell an eine Blutsauger-Geschichte zu glauben. Als er von der Verdächtigen dann auch noch in den Hals gebissen wird und ein seltsames Fieber entwickelt, nimmt der Halloween-Fall seinen Lauf. Lürsen, die in ihrer sachlichen, mütterlichen Art den jungen Kollegen beruhigen will, hat da schon lange keine Chance mehr.