Box-Comeback in Düsseldorf Halmich mit Respekt vor Raab – „Das macht ihn gefährlich“

Und nach dem Kampf? Ein richtiges Comeback wie es Box-Größen wie Evander Holyfield, George Foreman oder auch Felix Sturm in ihren Vierzigern feierten, schloss Halmich sofort aus. „Ganz bestimmt hänge ich danach die Boxhandschuhe wieder an den Nagel. Es ist zwar tatsächlich schwierig, denn ich habe wieder so viel Feuer gefangen“, sagte sie. Dieses Feuer, so fügte die gebürtige Karlsruherin an, werde nach Samstag jedoch wieder erlöschen. „Mit 47 Jahren macht man kein Comeback mehr. So vernünftig bin ich. Ich habe im Profisport alles erreicht.“