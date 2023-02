Verteidigungsminister Pistorius bei „Lanz“ „Wir wollen nicht Kriegspartei werden“

Moderator Markus Lanz verlegt sich in seiner Argumentation immer wieder auf eine Art der Sprachanalyse, die sich um „verräterische Formulierungen“ dreht. Da lässt er dann Pistorius beispielsweise erklären, wo der Unterschied zwischen einer Kriegspartei und einer indirekten Beteiligung liege oder wieso Bundeskanzler Olaf Scholz sage, die Ukraine dürfe diesen Krieg nicht verlieren, während Pistorius davon spreche, die Ukraine müsse gewinnen. In diesem Punkt versucht der Verteidigungsminister den Blick auf das in seinen Augen Wesentliche zu lenken: Russland dürfe mit seinem Vorgehen nicht durchkommen. „Am Ende geht es nicht um die Frage, wer militärischer Gewinner ist. Sondern: Was steht am Ende?“ Und das entscheide der angegriffene Staat, also die Ukraine. Deutschland müsse dann entscheiden, welchen Weg es mitgehen wolle und welchen nicht.