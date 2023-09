Nach Skandalen und Partei-Austritt Boris Palmer gibt bei Markus Lanz Einblicke in sein Seelenleben

Um Streitkultur, insbesondere in der Koalition im Bund, war es auch zuvor in der Lanz-Runde gegangen. Michael Roth lobte die Debattenkultur als richtig und sinnvoll. „In einer Demokratie, die auf Streit beruht, sollte man nicht Streit per se in Zweifel ziehen, sondern sich genau anschauen: Geht’s um die Sache?“ so der SPD-Außenpoltiker. Quadbeck vermisst allerdings klare Statements. In manchen „Einigungen“ der Regierung seien sie und andere Journalisten oft ratlos, wie sie Leserinnen und Leser über Beschlüsse der Regierung informieren sollten. Oft seien Beschlüsse unklar und Fachpolitiker von unterschiedlichen Parteien würden unterschiedliche Statements abgeben. Sie warnt: „Leute wenden sich ab, weil sie die Politik nicht mehr verstehen.“ Alice Bota, die sich für „Die Zeit“ vor allem mit Außenpolitik beschäftigt, beobachtet die Situation mit mehr Distanz und sagt: „Da läuft eine Konfliktaustragung über Bande.“