TV-Nachlese Markus Lanz Boris Palmer muss „Techniken der Selbstbeherrschung trainieren“

Palmer räumt im ZDF zu dem Eklat in Frankfurt erneut ein: “Der Vergleich mit dem Holocaust war falsch. Das war ein schwerer Fehler von mir, das darf nicht passieren. Da mach ich auch gar nicht dran rum.” Er berichtett, dass er in seiner einmonatigen Auszeit im Juni mit einem Coach an sich gearbeitet hat. „Eine Therapie würde ich es nicht nennen“, sagt der Tübinger. Ihm sei es mehr um seine Impulse gegangen, die zu Überreaktionen geführt hätten, um die Frage, wie er die Impulse besser zu kontrollieren könne. Es gehe dabei aber nicht um eine “krankhafte Deformation”, sondern darum, “Techniken der Selbstbeherrschung zu lernen.” Da sei ein Coach der richtige Ansprechpartner gewesen. “Ich war für mich an einem toten Punkt”, sagt er. “Nach den x-ten Shitstorm”, sei dieser letzte auch für ihn persönlich so schlimm gewesen, “dass ich gesagt hab, ich muss jetzt irgendwie mal raus aus der Mühle.”