Mini-Serie im Ersten Spannende Eventserie erzählt von rivalisierenden Geheimdiensten in Bonn

Für Bonner, Filmfans und alle Geschichtsinteressierten ist die Serie ein Muss. Sie ist nicht nur spannend, sondern besticht vor allem durch die detaillierten Requisiten: Jedes noch so kleine Detail stimmt. Ob Bonner Stempel oder die rheinische Karnevalsbühne – alles sollte nah an der Realität sein. Nicht zuletzt sind es die Schauspieler, die mit ihrer Leistung überzeugen. Gelegentlich kommt der rheinische Dialekt ein wenig falsch rüber, was aber nicht weiter schlimm ist. Enttäuscht werden nur diejenigen, die erwarten, dass permanent Bonn zu sehen ist. Von der Stadt gibt es nur sehr wenige Ansichten, vor allem Bad Godesberg kann man erkennen. Die Außenaufnahmen stammen vor allem aus Tschechien. „Das historische Bonn kann man heute nicht mehr vor Ort drehen“, so Produzent Fabian Winkelmann bei der Premiere der Serie beim Film Festival Cologne im Herbst 2022. Deshalb habe man viele der Außenaufnahmen in dem Nachbarland produziert. Winkelmann bezeichnete die Dreharbeiten als „großes Wagnis“, weil das Team genau zu dem Zeitpunkt in Tschechien war, als dort die höchsten Corona-Inzidenzen festgestellt wurden. Die Crew sei „in ihrer Blase“ gewesen, dadurch aber auch zusammengerückt.