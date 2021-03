Fiktive Podcasts : Böhmermann macht sich im ZDF über Virologen Streeck lustig

Köln/Düsseldorf Auf Twitter hatte es sich vor einigen Tagen schon angedeutet: Satiriker Jan Böhmermann ist nicht gut zu sprechen auf den Virologen Hendrik Streeck. Nun hat er im „ZDF Magazin Royale“ weiter ausgeteilt.

„Was strahlt, gefährdet die Gesundheit und heißt nicht Hendrik Streeck? Richtig: deutscher Atommüll!“ Schon beim Einstieg in die Sendung vom Freitagabend provoziert Böhmermann in Richtung des Virologen, den er auch „meinen Twitter-Freund“ nennt. Zum Hintergrund: Mit Streeck hatte Böhmermann bereits vor einigen Tagen auf Twitter diskutiert und ihm kritische Fragen gestellt .

Ab einem gewissen Punkt antwortete Streeck aber nicht mehr, nun legt Böhmermann in seiner Show mit Satire nach. Zunächst zeigt er Fotos von 2018 und 2019, die Hendrik Streeck offenbar auf einer Gartenparty mit der Influencerin Marie Wellmann und anderen Prominenten zeigen. Auf einem Bild ist Streeck neben Gesundheitsminister Jens Spahn, dessen Mann Daniel Funke und Ex-US-Botschafter Richard Grenell zu sehen. Böhmermann fragt, was Streeck wohl auf so einer merkwürdigen Gartenparty zu suchen habe. So würden andere Fotos von Wellmann diese auch etwa mit Ex-US-Präsidententochter Ivanka Trump und „Bild“-Chefredakteur Julian Reichelt zeigen.