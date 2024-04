Nächster Dämpfer für Elton RTL stellt „Blamieren oder Kassieren“ überraschend ein

Wie die „Bild“ berichtet, endet die Show mit der Folge am 18. April, die bereits im Herbst 2023 produziert wurde. Als Grund gibt der Sender schlechte Einschaltquoten an. „Blamieren oder Kassieren“ hatte einen starken Staffelstart, konnte die Marktanteile aber nicht durchgängig halten", so ein RTL-Sprecher. Beim Start des Quiz-Formats am 21. September 2023 schalteten zwei Millionen Zuschauer ein. Zuletzt sank die Einschaltquote auf 1,3 Millionen Menschen.