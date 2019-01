Leben mit verbundenen Augen: Netflix warnt Menschen vor „Bird Box“-Challenge

Los Angeles Was passiert, wenn wir unseres Hauptsinns beraubt sind? Wenn wir nicht mehr sehen können? Aktuell warnt der Streamingdienst Netflix vor einem Internetphänomen, bei dem Nutzer sozialer Medien mit Augenbinde durch ihr Haus laufen.

Die Challenge (auf Deutsch: Herausforderung) ist an den Thriller „Bird Box“ mit Sandra Bullock angelehnt, in dem die Menschen mit Augenbinde leben, weil der Anblick einer dunklen Macht sie in den Suizid treiben würde. Der Film wurde Netflix zufolge in den ersten sieben Tagen von über 45 Millionen unterschiedlichen Nutzerkonten aufgerufen.