Fotos "The Biggest Loser" 2023 – das sind alle Kandidaten

In „Leben leicht gemacht – The Biggest Loser 2023“ wollen ab 5. Februar 2023 in 14 Folgen 20 Kandidatinnen und Kandidaten leichter – und gesünder – werden unter Anleitung von Camp-Chefin Dr. Christine Theiss (Mitte) sowie den Coaches Sigrid Ilumaa (re.) und Ramin Abtin (li.). Wir stellen die mehrgewichtigen Teilnehmer des Abnehm-Wettbewerb von Sat1 vor.