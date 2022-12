Fotos Das sind die ehemaligen „Big Brother“-Bewohner

Jürgen Milski, Zlatkos Kumpel aus alten "Big Brother"-Zeiten, hat sich in der harten Medien-Branche behaupten können. Der Kölner arbeitet als Quiz-Moderator und Sänger am Ballermann auf Mallorca. Außerdem war er in TV-Formaten wie „Schlag den Star“ und „Ich bin ein Star - holt mich hier raus“ zu sehen.