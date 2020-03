"Big Brother" spezial : So wurden die Bewohner über das Coronavirus informiert

Köln Am Dienstagabend informierten die Macher von „Big Brother“ die Bewohner über die aktuellen Entwicklungen in Deutschland und auf der Welt. Eine skurrile Situation.

Wie erklärt man Außerirdischen, was derzeit auf der Welt los ist? Die Coronakrise ist das beherrschende Thema, allerdings bis Dienstagabend keins für die Teilnehmer der Sat1.-Sendung „Big Brother“. In einer Spezialausgabe nahmen sich die Macher des TV-Experiments Zeit und erklärten den Bewohnern die aktuellen Ereignisse in Deutschland und auf der Welt bis hin zum Ausbruch des Virus in Wuhan im Januar. Seit Mitte Februar sitzen die Bewohner im Kölner „Big Brother“-Cointainer. Als Moderator Jochen Schropp also am Dienstagabend hinter einer Glasscheibe auftauchte und ihnen erklärte, was Sache ist, konnten es die meisten Bewohner kaum glauben. Auch für den Zuschauer am Bildschirm war die Situation mitunter skurril. Ahnungslose Menschen sitzen in Zeiten wie diesen vor dem Fernseher und werden über eine der größten Krisen der Menschheit seit Kriegsende informiert. Natürlich ergaben sich einige Fragen: Serkan wollte wissen, welche Menschen besonders durch das grassierende Virus gefährdet seien. Altenpflegerin Michelle erkundigte sich nach der derzeitigen Situation in den Altenheimen, ihr wurde schließlich erklärt, dass es Besuchsverbote in Alten- und Pflegeheimen gibt. Zudem wurde auch die Rede von Angela Merkel am Montagabend noch einmal den Bewohnern gezeigt, in der sie nach der Videoschalte mit den Ministerkonferenzen der Bundesländer erklärte, welche Einrichtungen ab sofort geschlossen seien.