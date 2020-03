Ahnungslos im TV : „Big Brother“-Bewohner wissen nichts über Coronavirus in Deutschland

Köln Ganz Deutschland befindet sich fest im Griff des Coronavirus. Ganz Deutschland? Nein! Ein von unbeugsamen Möchtegern-Promis bevölkertes Container-Dorf in Köln weiß von nichts.

Am 6. Februar wurden rund ein Dutzend Menschen von der Außenwelt abgeschottet, um in das Camp der Sat.1-Show „Big Brother“ einzuziehen. Damals gab es erste Fälle in Bayern, aber noch keine weitere Ausbreitung oder Geisterspiele in der Bundesliga. Der Wissensstand der Kandidaten hat sich seitdem nicht weiterentwickelt.