ProSieben zeigt die letzten Folgen : Bye Bye, „Big Bang Theory“

Berlin Die Popkultur hat dieser Serie viele schöne Gags und das Wort „Bazinga“ zu verdanken: „TBBT“ läuft nun auch im deutschen Fernsehen aus.

Nach mehr als zehn Jahren und fast 280 Episoden geht die US-Sitcom „The Big Bang Theory“ am Montag im deutschen Fernsehen zu Ende. In der Doppelfolge ab 20.15 Uhr auf ProSieben gibt es gleich für mehrere der schrägen Helden einen Grund zum Feiern - offenbar hat das Nobelpreis-Komitee endlich das Genie von Sheldon und Amy erkannt. Außerdem ist US-Schauspielerin Sarah Michelle Gellar („Buffy“) in einem Gastauftritt zu sehen. Mehr sei an dieser Stelle nicht verraten.