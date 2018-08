Big Bang Theory: Nach Staffel 12 ist mit der 279. Episode Schluss

New York Schlechte Nachrichten für Fans von „The Big Bang Theory“: Die zwölfte Staffel der Kultserie um kauzige Wissenschaftler wird auch die letzte sein.

Die beliebte Comedy-Serie „The Big Bang Theory“ endet im kommenden Jahr mit der 279. Episode. Dies gaben Warner Bros. Television, der US-Sender CBS und Produzent Chuck Lorre am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung bekannt. Die letzte Staffel soll demnach am 24. September in den USA anlaufen.