Schummeleien, genervte Gäste, legendäre Gäste Besondere "Wetten, dass..?"-Momente

US-Schauspieler Tom Hanks, mit einer Katzenmütze auf dem Kopf, spielt am 3. November 2012 in der Sendung aus Bremen an einer Sackhüpf-Aktion mit. So richtig Spaß hatte er dabei nicht. "Wenn das nicht Hochqualitätsfernsehen ist", lästerte er später über die Szene. "Ich war vor ein paar Jahren schon mal in dieser Show, damals mit Leonardo DiCaprio. Ich habe die Show damals nicht verstanden, und ich verstehe sie heute noch weniger", sagte Hanks der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung nach seinem Auftritt in der Sendung.