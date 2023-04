„Tatort“-Doppelfolge zu Ostern Corinna Harfouch watet durch den rechten Sumpf

Als die Polizistin Rebecca Kästner (Kaya Marie Möller) mit einem Kopfschuss in ihrer Wohnung gefunden wird, spricht vieles für Selbsttötung. Auslöser für diese Verzweiflungstat scheint es einige zu geben, unter anderem ein hässlicher Sorgerechtsstreit. Karow kommen jedoch schnell Zweifel. Welche Mutter erschießt sich, während das Kind im Nebenzimmer schläft? Bei der Überprüfung des Handys kommt zudem heraus, dass Kästner kurz vor ihrem Tod ausgerechnet mit Susanne Bonard (Corinna Harfouch) telefonierte, die an der Polizeiakademie unterrichtet und über rechtsradikale Tendenzen bei jungen Polizeibeamten forscht. Nach ihrem ersten Treffen mit Karow plagt Bonard ein schlechtes Gewissen. Kästner hatte sie in dem Telefonat um Hilfe in einer brisanten Angelegenheit gebeten, Bonard hatte sie jedoch abgewimmelt. Kästner war vor Jahren an der Akademie durch rechtsradikale Äußerungen aufgefallen. In einem Alter, in dem andere Beamtinnen schon an den Ruhestand denken, entscheidet sich Bonard für eine Rückkehr in den aktiven Polizeidienst und übernimmt gemeinsam mit Karow die Ermittlungen. Schritt für Schritt kommen beide einer staatsgefährdenden Verschwörung auf die Spur.