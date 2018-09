Ben Becker glänzt im "Polizeiruf 110" aus Magdeburg

Magdeburg Der Schauspieler zeigt im aktuellen „Polizeiruf 110“, warum die gebrochenen Figuren perfekt für ihn sind. Die Kommissare Köhler und Brasch ermitteln im Raser-Milieu.

Die Wütenden, die Traurigen, die Enttäuschten, die kann Ben Becker besonders gut spielen. Im aktuellen „Polizeiruf 110“ aus Magdeburg ist er all das in einer Person. Becker spielt Klaus Wagner, der seine Tochter bei einem Autounfall verliert. Sara läuft mit Kopfhörern auf den Ohren durch die Nacht, in der Hand eine Flasche alkoholfreien Sekt, da kommt ein Auto und mäht sie einfach um mit 150 Stundenkilometern. War es ein Unfall bei einem illegalen Autorennen? Oder Absicht? Der Fahrer hält kurz an, um gleich darauf mit quietschenden Reifen weiterzubrettern. Nicht nur, dass niemand etwas gesehen hat, die Straßenreinigung kehrt auch noch alle möglichen Spuren in die Magdeburger Gullys.