Auf Sat.1 Beliebte Trash-Sendung kommt ins Fernsehen zurück

„Viele Reality-Fans wünschen sich seit mehr als drei Jahren regelmäßig die Rückkehr dieser beliebten und überaus erfolgreichen Sat.1-Marke, bald öffnen wir wieder die Türen unserer traumhaften Villa am Strand“, so Rasmus. Die neuen Folgen von „Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!“ sollen 2025 in Sat.1 und auf Joyn zu sehen sein. Der Sat.1-Chef ironisch: „Für die Sicherheit der Promis sorgt eine 24-stündige Kameraüberwachung der gesamten Anlage.“