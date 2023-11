Anfang 2025 in der ARD und ARD-Mediathek Neuer „Tatort“ über künstliche Intelligenz

Zur Unterstützung von Kommissar Falke kommt in Hannover Hauptkommissarin Anaïs Schmitz (Florence Kasumba) aus Göttingen ins Ermittlerteam. In „Die kälteste Maschine“ spielen außerdem Peri Baumeister, Mirco Kreibich und Maria Dragus mit. Im Team Hamburg war lange Franziska Weisz als Oberkommissarin Julia Grosz Falkes Partnerin. Sie hörte nach 13 gemeinsamen Fällen auf. „Klar vermisst man jemanden, der so lange an der Seite war. Das bleibt nicht aus“, sagte Möhring am Mittwoch.