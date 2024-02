„Star Trek Discovery“-Darsteller Kenneth Mitchell im Alter von 49 Jahren gestorben

Der in Toronto geborene Schauspieler hinterlässt seine Ehefrau, Schauspielerin Susan May Pratt (50), und zwei gemeinsame Kinder (17 und 12). „Ken war in allem, was er tat, fleißig und hart arbeitend, aber als Vater kamen diese Eigenschaften am besten zur Geltung. Er war sehr darauf bedacht, ein positives und spielerisches Vorbild im Leben seiner Kinder zu sein“, schreibt seine Familie auf Instagram.