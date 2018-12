Streit um Rundfunkbeiträge: ARD fordert mehr Geld und droht mit Klage

München Zwar können sich ARD und ZDF ein neues Modell zur Erhebung des Rundfunkbeitrags vorstellen. Sinkende Beiträge wären allerdings keine Option. Notfalls will man das vom Bundesverfassungsgericht klären lassen, droht die ARD.

Mehrere Bundesländer wollen den Rundfunkbeitrag künftig an die Entwicklung der Inflationsrate koppeln, statt wie bisher alle vier Jahre neu darüber zu entscheiden. Dies könnte „am Ende ein gangbarer Weg sein“, sagte der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur in München. Der Index decke allerdings nicht die tatsächlichen Kostensteigerungen ab, sondern wäre für ARD und ZDF „eine stetige Schrumpfung“.