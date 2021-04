Rassismus-Vorwurf : Bayerischer Rundfunk erntet harsche Kritik nach Blackfacing in Satiresendung

Düsseldorf Der Satiriker Helmut Schleich tritt in seiner Sendung „SchleichFernsehen“ mit schwarz angemaltem Gesicht als afrikanischer Diktator auf. Im Internet erntet der Sender dafür Unverständnis und Fassungslosigkeit.

Nicht erst seit diesem Jahr gilt das sogenannte Blackfacing, also das schwarze Anmalen des Gesichts eines Weißen, als rassistisch. Das hat den Bayerischen Rundfunk jedoch nicht davon abgehalten, den Satiriker Helmut Schleich genau so auszustrahlen. Mit einer militärischen Uniform und Palmen im Hintergrund gibt er als afrikanischer Diktator in Anlehnung an Franz-Josef Strauß mit bayrischem Dialekt Tipps zum Umgang mit der Corona-Pandemie.