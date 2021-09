Teilnehmer, Sendetermine, TV-Stream : „Bauer sucht Frau International“ 2021 - Infos zur dritten Staffel

In „Bauer sucht Frau International“ 2021 begleitet Moderatorin Inka Bause aktuell wieder weltweit Landwirte auf der Suche nach großen Gefühlen, in sechs Folgen. Alle wichtigen Infos zu Sendeterminen, Kandidaten und TV-Streams.

Sendetermine für „Bauer sucht Frau International“ 2021

Stream-Dienste und Wiederholungen

RTL: Bauer Werner verstirbt kurz vor Sendestart

So freudig die neue Staffel „Bauer sucht Frau international“ 2021 beginnen sollte, so traurig war die Meldung aus Südafrika, die den Sender nur vier Tage vor Erstausstrahlung erreichte. Imker und Kaffeebauer Werner aus Südafrika war an Krebs erkrankt und starb vor wenigen Wochen nach kurzer, schwerer Krankheit, teilte RTL mit. Trotzdem wird Werner auf Wunsch seiner Söhne in den neuen Folgen zu sehen sein, heißt es.