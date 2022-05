RTL-Kuppelshow : Das wurde aus den Paaren bei „Bauer sucht Frau“

Düsseldorf Trennung oder Hochzeit? Viele Paare, die sich bei der RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ gefunden haben, mussten sich genau diese Frage stellen. Welche Paare sind noch zusammen? Und welche Beziehungen gingen nach der Show in die Brüche? Das wurde aus den Paaren.

Bald geht die neue Staffel von „Bauer sucht Frau“ an den Start. Dann gibt Moderatorin Inka Bause bereits zum 18. Mal die Kupplerin für die Bäuerinnen und Bauern. Wir werfen einen Blick auf die bisherigen Paare, die sie in der Show zusammengebracht hat.

Antonia und Patrick lernten sich 2020 bei der RTL-Sendung kennen. Zunächst entschied sich der Jungbauer jedoch für die Mitstreiterin Julia, doch nachdem sich Patrick und Julia wieder trennten, nahm der Bauer wieder Kontakt zu Antonia auf. Sie wurden nach der Sendung ein Paar und sind noch heute zusammen. Derzeit sind sie als Teilnehmer in der RTL+-Show „Couple Challenge“ zu sehen.

Ebenfalls zueinander fanden 2017 der in Namibia lebende TV-Bauer Gerald und seine Auserwählte Anne. Sie haben schon kurz nach der Sendung geheiratet, 2021 kam ihr erster gemeinsamer Sohn zur Welt. Auch 2015 läuteten die Hochzeitsglocken bei einem der Paare. Jenny und Bauer Martin lernten sich bereits 2010 kennen, kamen in der Sendung zusammen und heirateten dann fünf Jahre später vor RTL-Kameras. Insgesamt gab es bereits 33 „Bauer sucht Frau“-Hochzeiten.

Doch nicht für alle Paare gab es ein Happy End. So wirkten Horst und Babette 2011 wie ein Herz und eine Seele, gaben ein Jahr später jedoch schon wieder ihre Trennung bekannt. Ähnlich lief es auch bei Sylvia und Brian 2013. Sie brachte ihre beiden Söhne mit in die Beziehung und es ging zusammen in den Urlaub. Doch wie Brian 2014 berichtete, hat sich das Paar wieder getrennt.