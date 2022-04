Bauer sucht Frau bei RTL : Das sind die ersten Bauern der Auftaktshow

Düsseldorf Am Ostermontag, 18. April startet auf RTL die neue Staffel „Bauer sucht Frau“. Diesmal gehen 17 einsame Herzen auf die Suche nach ihrer Traumfrau oder ihrem Traummann. Alles, was Sie zu neuen Staffel wissen müssen.

+++ 14. April +++

Die neue Staffel der RTL-Kuppelshow läuft am Ostermontag, 18. April 2022 um 19.05 Uhr an. Moderatorin Inka Bause begrüßt 17 Bäuerinnen und Bauern, die alle eine Sache gemeinsam haben: Die Suche nach der großen Liebe. Der TV-Sender hat nun die ersten drei Kandidatinnen und Kandidaten vorgestellt. Die übrigen werden in der ersten Sendung präsentiert.