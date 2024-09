Neue „Bauer sucht Frau“-Staffel Einer sucht einen Mann, eine lebt noch in Scheidung

Niedersächsin Saskia war schon einmal verheiratet und lebt aktuell noch in Scheidung. Die 35-Jährige spielt in ihrer Freizeit gerne Fußball und pflanzt Weihnachtsbäume an. Sie ist sogar eine ehemalige „Weihnachtsbaumkönigin“. Sie wünscht sich einen Mann an ihrer Seite, der sportlich und humorvoll ist.