Staffel 19 „Bauer sucht Frau“ – so lief die Hofwoche

Bevor die Bewerberinnen und Bewerber am Montag, 10. Oktober zu ihren Bauern ziehen, wurde die aktuelle Staffel von „Bauer sucht Frau“ wie gewohnt feierlich mit dem großen Scheunenfest eingeläutet. Dabei begrüßte Inka Bause die neuen Bauern und eine Landwirtin sowie ihre möglichen Partner zum ersten Kennenlernen. Einer davon ist der 49-jährige Ammenkuhhalter Jörg aus Hessen. Er hat aus seiner Liebespost zwei Frauen ausgewählt, die ihn auf seinen Hof begleiten sollten: Annika und Patricia. Erstere wollte sofort wissen woran sie ist und hoffte mehr Interesse in Bauer Jörg geweckt zu haben, als ihre Konkurrentin. „Wie findest du mich jetzt so? Denkst du, das könnte passen?“, fragte die 40-Jährige und Jörg gab zu: „Die Gefühle, die brodeln gerade“. Die Antwort schien Annika komplett aus der Fassung zu bringen, plötzlich kullerten Tränen über ihre Wangen. „Gefühlsmäßig bin ich gerade ein bisschen angespannt“, erklärte sie dem Bauern unter vier Augen. Ob es die Offenheit des Bauern war oder es aber an der Drucksituation mit Konkurrentin Patricia lag, konnte Annika selbst nicht beantworten. Bauer Jörg dagegen reagierte liebevoll, griff ihre Hand und lud schließlich beide Kandidatinnen auf seinen Hof in Hessen ein.