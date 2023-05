Fotos „Bauer sucht Frau“ 2023 – das sind die Kandidatinnen und Kandidaten

Stefanie, 40

Mit ihrem Resthof erfüllte sich die in Nordfriesland lebende Stefanie einen Lebenstraum. Sie lebt dort mit ihrer Tochter und kümmert sich um mehr als 65 Tiere. Stefanie arbeitet hauptberuflich als Hundetrainerin, für den Ausgleich geht sie gerne joggen. Mit ihrem neuen Partner möchte sie ihren Kinderwunsch erfüllen. Auch ein Partner, der Kinder in die Beziehung mitbringt, ist für sie in Ordnung.