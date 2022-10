„Bauer sucht Frau“-Kandidat : Bauer Erik ist Hobbykoch und Karnevalsjeck

Thüringen „Bauer sucht Frau“ startet in die nächste Runde. Mit dabei: Bauer Erik. Doch wer ist Erik eigentlich? Wo kommt er her? Und welche Hobbys hat er? Wir stellen den Landwirt genauer vor.

Auf die Höfe, fertig, los! Die beliebte Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ geht in die nächste Staffel. Insgesamt suchen 17 Bauern bei RTL 2022 die große Liebe. Erik ist einer von ihnen - Karnevalsfan, Hobbykoch und Rettungssanitäter. Erik ist 30 Jahre alt und lebt in Thüringen . Hier führt er einen Bauernhof mit 5,5 Hektar Grün- und Ackerland, zwei Kühen, zwei Kälbern, etwa 30 Hasen und 25 Hühnern, den er vor sechs Jahren von seinem Opa geerbt hat. Hauptberuflich arbeitet Erik als Rettungssanitäter. "Bevor ich morgens zu Arbeit fahre, gehe ich immer erst in den Stall, um die Tiere zu füttern. Das ist jedes Mal ein schöner Start in den Tag", sagt der 30-Jährige zu RTL .

In seiner Freizeit tanzt Erik im Karnevalsverein und spielt Fußball. In der Küche beim Kochen darf‘s beim 30-Jährigen gerne aufwendig zugehen: "Das ist ein sehr großes Hobby von mir, am liebsten so aufwendig wie möglich, also jede Art von Braten. Und Kartoffeln müssen auch immer sein, gestampft, gebacken, geröstet, egal. Hauptsache lecker“, sagt er zu RTL.