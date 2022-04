„Bauer sucht Frau“-Kandidat : Wer ist Bauer Theo?

„Bauer sucht Frau“ startet in die nächste Runde. Insgesamt 17 Bauern suchen die große Liebe. Einer von ihnen ist Bauer Theo. Aber wer ist Theo eigentlich? Welche Hobbys hat er? Wir stellen Ihnen den Landwirten näher vor.

Am Ostermontag stellte Inka Bause bei "Bauer sucht Frau – die neuen Bauern" die Kandidaten der 18. Staffel vor. Mit dabei: Bauer Theo. Theo ist 58 Jahre alt und lebt in der Eifel. Hier führt er einen Bauernhof mit 130 Hektar Grün- und Ackerland, 155 Rindern und seinem Hahn Poppie.

Wenn Theo sich nicht gerade um seine Rinder kümmert, dann ist der Viehwirt ein leidenschaftlicher Tänzer. Er ist ein großer Schlagerfan und tanzt gerne Discofox. „Ich habe schon so manche Schuhe durchgetanzt“, sagt er zu RTL .

Neben seiner Leidenschaft zum Tanzen kann sich Theo auch fürs Motorradfahren begeistern. Außerdem ist der 58-Jährige aktiv in einer Wandergruppe.

Theo ist mittlerweile seit zwei Jahren Single. Das will er ändern: "Ich vermisse im Moment am meisten Gespräche und auch menschliche Nähe." Seine Traumfrau soll „ein bisschen flott und spontan“ sein. Sie soll gern was unternehmen, „ehrlich sein und verlässlich" sein.