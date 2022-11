„Bauer sucht Frau“ 2022 : Welche Paare sind nach Staffel 18 noch zusammen?

Düsseldorf Nach dem Ende der 18. Staffel von „Bauer sucht Frau“ haben sich einige Paare gefunden. Doch welcher Bauer ist auch nach Ablauf der Staffel noch mit seiner Auserwählten zusammen?

So auch Milchbauer Arne (31), der beim Scheunenfest die Fußpflegerin Antje (31) kennenlernte. Kurz darauf hat es bei den beiden gefunkt. „Ich war vorher so ziellos und habe mich oft gefragt, was hat dieses Leben für einen Sinn. Dann kam Arne und ich hätte nie gedacht, dass sie so etwas Tolles entwickelt“, erklärte Antje zum Ende der gemeinsamen Hofwoche. Mittlerweile ist sie sogar zu Arne auf den Hof gezogen, wo sie gemeinsam ihr neues Heim renovieren.