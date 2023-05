Fotos Bauer sucht Frau 2022 - Das sind die Kandidaten

Loretta, 32

"Bauer sucht Frau"-Kandidatin Loretta geht seit einem halben Jahr allein durchs Leben. Trotz ihrer Arbeit und sehr vielen Hobbys fühlt sich Loretta manchmal einsam. Die 32-Jährige lebt und arbeitet in einem Drei-Generationen-Hof in Nordbaden. In ihrer Freizeit gibt die Pferdewirtschaftsmeisterin gerne auf ihrer Harley Gas. Noch lieber möchte sie in ihrer Heimat demnächst eine große Hochzeit feiern.