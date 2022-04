Bauer sucht Frau bei RTL : Das sind die ersten Bauern der Auftaktshow

Düsseldorf Am Ostermontag, 18. April startete auf RTL die neue Staffel „Bauer sucht Frau“. Diesmal gehen 17 einsame Herzen auf die Suche nach ihrer Traumfrau oder ihrem Traummann. Alles, was Sie zu neuen Staffel wissen müssen.

+++ 19. April +++

Nachdem in der vergangenen Woche bereits die ersten drei Teilnehmerinnen und Teilnehmer der diesjährigen Staffel von „Bauer sucht Frau“ bekannt gegeben wurden, stellte Inka Bause in der Auftaktshow am Ostermontag alle übrigen Bäuerinnen und Bauern vor.