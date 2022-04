„Bauer sucht Frau“-Kandidat : Schweinebauer Christian sucht die Frau fürs Leben

Der „Bauer sucht Frau“-Kandidat Christian sucht 2022 seine große Liebe. Foto: RTL

Düsseldorf Bei „Bauer sucht Frau“ 2022 möchte der Niedersache Christian die Dame seiner Träume treffen. Was der 39-Jährige sich von seiner Teilnahme in der RTL-Kuppel-Show erhofft und welchen Hobbys er in seiner Freizeit nachgeht, lesen Sie hier.

Insgesamt 17 Bauern suchen in diesem Jahr wieder bei „Bauer sucht Frau“ auf RTL nach der großen Liebe. Zu ihnen gehört der Schweinebauer und Hobbymusiker Christian. Der Niedersachse arbeitet im Familienbetrieb im Kreis Osnabrück, der sich auf die Schweinemast spezialisiert hat und 80 Hektar Grün- und Ackerland umfasst. Neben 1500 Schweinen gehören auch mehrere Pferde und ein Hofhund zu dem landwirtschaftlichen Betrieb. „Die Landwirtschaft ist meine Berufung, das war schon von klein auf so. Unser Hof ist seit mehr als 500 Jahren in Familienbesitz. Allein das verbindet“, sagt der „Bauer sucht Frau“-Kandidat zu seiner Arbeit im Familienbetrieb.

Foto: RTL/Benno Kraehahn 19 Bilder Bauer sucht Frau 2022 - Das sind die Kandidaten

Neben seiner Passion für die Landwirtschaft ist Christian außerdem leidenschaftlicher Musiker: Seit über 30 Jahren spielt der Kandidat der RTL-Kuppel-Show Trompete und hat vor vier Jahren auch angefangen, das Jagdhorn zu spielen. Dazu ist der 39-Jährige Mitglied eines Kegelclubs und werkelt auch daheim gerne an neuen Projekten.