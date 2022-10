Teilnehmer, Sendetermine, Stream : Was Sie zur RTL-Show „Bauer sucht Frau“ 2022 wissen müssen

Was Sie zur RTL-Show „Bauer sucht Frau“ 2022 wissen müssen

Düsseldorf Es geht wieder los: 16 einsame Landwirte und eine Bäuerin sind in „Bauer sucht Frau“ 2022 auf der Suche nach der Liebe. Nun hat RTL die Sendetermine für die neue Staffel bekannt gegeben. Die wichtigsten Infos im Überblick.

Schon zum 18. Mal nimmt Inka Bause das Liebesglück 17 einsamer Landwirte und Landwirtinnen in die Hand.

Worum geht es bei „Bauer sucht Frau“?

In den neuen Folgen der RTL-Kuppelsendung begleitet die Show Pferdewirtschaftsmeisterin Loretta und 16 Bauern, die sich in diesem Jahr auf die romantische Suche nach der großen Liebe einlassen. Sicher ist: Ob Rinderzüchter, Milchbauer oder Pferdewirtschaftsmeisterin: Sie alle hoffen, bei „Bauer sucht Frau“ endlich von Amors Pfeil getroffen zu werden. Wer sind die 17 einsamen Herzen, die bei der RTL-Show in diesem Jahr auf die große Liebe hoffen?